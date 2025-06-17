Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач развеяла опасные мифы о народных методах борьбы с зубной болью

Гигиенист Гришина: Теплая вода, мед и чеснок не снимают зубную боль.

Источник: Комсомольская правда

Многие при зубной боли используют народные средства, но не все они безопасны. Врач-гигиенист Инна Гришина в разговоре с NEWS.ru объяснила, почему популярные методы могут только навредить.

— Чеснок, мед и теплая вода не лечат, а усугубляют проблему, — предупредила специалист. — Чеснок лишь отвлекает резким запахом, тепло усиливает воспаление, а мед раздражает десны. Даже лед нельзя прикладывать к зубу — только к щеке. А алкогольные полоскания маскируют боль, но повреждают слизистую.

Эксперт подчеркнула: при первых симптомах лучше сразу обратиться к стоматологу, чтобы не допустить осложнений.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что кофе и сладкая газировка опасны для человека в период жары. Оказалось, эти напитки создают дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, которая и без того страдает из-за перепадов температур.