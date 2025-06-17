Врач развеяла опасные мифы о народных методах борьбы с зубной болью

— Чеснок, мед и теплая вода не лечат, а усугубляют проблему, — предупредила специалист. — Чеснок лишь отвлекает резким запахом, тепло усиливает воспаление, а мед раздражает десны. Даже лед нельзя прикладывать к зубу — только к щеке. А алкогольные полоскания маскируют боль, но повреждают слизистую.