Врач развеяла опасные мифы о народных методах борьбы с зубной болью

Многие при зубной боли используют народные средства, но не все они безопасны. Врач-гигиенист Инна Гришина в разговоре с NEWS.ru объяснила, почему популярные методы могут только навредить.
— Чеснок, мед и теплая вода не лечат, а усугубляют проблему, — предупредила специалист. — Чеснок лишь отвлекает резким запахом, тепло усиливает воспаление, а мед раздражает десны. Даже лед нельзя прикладывать к зубу — только к щеке. А алкогольные полоскания маскируют боль, но повреждают слизистую.
Эксперт подчеркнула: при первых симптомах лучше сразу обратиться к стоматологу, чтобы не допустить осложнений.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что кофе и сладкая газировка опасны для человека в период жары. Оказалось, эти напитки создают дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, которая и без того страдает из-за перепадов температур.