В Казани открыли памятник основателю КАИ

Четаевская конференция проходит с 16 по 20 июня. В ней принимают участие около 300 докладчиков из России, стран дальнего и ближнего зарубежья. В ходе конференции будет названо имя лауреата премии имени Лобачевского, вручаемой раз в 2 года.