В РФ подготовили «инструкцию» по созданию многоуровневых квантовых процессоров

«Переход к кудитной архитектуре — это новый принцип обращения с физическим носителем квантовой информации. Мы показали, что кудиты позволяют исполнять уже существующие алгоритмы быстрее, проще и с меньшими издержками, а значит, эта концепция приближает нас к практическому использованию квантовых процессоров значительно раньше, чем мы предполагали», — пояснил руководитель научной группы в РКЦ Алексей Федоров, чьи слова приводит пресс-служба центра.