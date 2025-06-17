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Стало известно, кому готовы платить больше всего в Самаре в июне 2025 года

В Самаре выяснили, кто из специалистов может получать самую высокую зарплату.

В Самаре выяснили, кто из специалистов может получать самую высокую зарплату. Исследование на тему провел сервис SuperJob.

Стало известно, что больше всего работодатели готовы платить менеджеру по продаже — до 300 тысяч рублей.

Далее идут инженеры — от 146 тысяч плюс ДМС.

Директор магазина же может рассчитывать на 104−132 тысячи рублей.

Также, компании активно занимаются поиском IT-специалистов, продажников, строителей и ритейлеров.

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