Стало известно, кому готовы платить больше всего в Самаре в июне 2025 года

В Самаре выяснили, кто из специалистов может получать самую высокую зарплату. Исследование на тему провел сервис SuperJob.
Стало известно, что больше всего работодатели готовы платить менеджеру по продаже — до 300 тысяч рублей.
Далее идут инженеры — от 146 тысяч плюс ДМС.
Директор магазина же может рассчитывать на 104−132 тысячи рублей.
Также, компании активно занимаются поиском IT-специалистов, продажников, строителей и ритейлеров.
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