В России предложили перерабатывать строительный пластик в компоненты топлива

НОВОСИБИРСК, 17 июня. /ТАСС/. Ученые ФИЦ «Институт катализа СО РАН» в Новосибирске при поддержке Российского научного фонда предложили экономичный и безопасный способ переработки поливинилхлорида (ПВХ) — пластика, который применяется в строительстве при создании профилей окон, дверей, а также труб и напольных покрытий. Технология позволяет избежать образования токсичных веществ, а продукты переработки могут использоваться как компоненты синтетического топлива, сообщили ТАСС в пресс-службе института.
Поливинилхлорид — один из самых распространенных полимеров, который применяют в производстве труб, оконных рам, напольных покрытий, медицинских материалов. В России производят порядка 1 млн тонн ПВХ ежегодно при общем объеме выпуска базовых полимеров в 7,5 млн тонн. В институте отмечают, что пока существующие способы утилизации этого пластика нельзя назвать безопасными, поскольку при его сжигании образуются загрязняющие воздух вещества. Можно также разложить пластик химическим путем, но это очень дорого, а захоронение его в земле наносит вред почве.
«Ученые предложили метод утилизации ПВХ в безводородных восстановительных средах, который не вредит окружающей среде. Он основан на каталитическом гидродехлорировании — в этом процессе атомы хлора замещаются на атомы водорода, и хлор удаляется в виде безопасной неорганической соли», — рассказали в пресс-службе.
По словам ученых, новый способ позволяет превращать продукты ожижения ПВХ в безопасные и полезные соединения, которые, в том числе, могут быть сырьем для синтетического топлива с использованием специальных катализаторов. «Технология при масштабировании значительно снизит вредные выбросы в атмосферу», — подчеркнули в Институте катализа.
Сейчас у исследователей есть катализатор на основе никеля и молибдена. Его планируется использовать в реакциях с такими соединениями как пиролизное масло из-под ПВХ, смесь пластмасс и сам твердый ПВХ для создания компонентов синтетического топлива.