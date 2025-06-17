В России предложили перерабатывать строительный пластик в компоненты топлива

Поливинилхлорид — один из самых распространенных полимеров, который применяют в производстве труб, оконных рам, напольных покрытий, медицинских материалов. В России производят порядка 1 млн тонн ПВХ ежегодно при общем объеме выпуска базовых полимеров в 7,5 млн тонн. В институте отмечают, что пока существующие способы утилизации этого пластика нельзя назвать безопасными, поскольку при его сжигании образуются загрязняющие воздух вещества. Можно также разложить пластик химическим путем, но это очень дорого, а захоронение его в земле наносит вред почве.