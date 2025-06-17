В Софийском соборе Самары 29 июня пройдет концерт «Хранитель Церкви Русской»

В этот день в Самару будет доставлен ковчег с мощами патриарха. Организатором выступает Комиссия Русской Православной Церкви по развитию паломничества, при поддержке Всемирного Русского Народного Собора, фонда «Царьград», Самарской епархии и Правительства Самарской области.