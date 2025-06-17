В Софийском соборе Самары 29 июня пройдет концерт «Хранитель Церкви Русской»

В воскресенье, 29 июня 2025 года, в Самаре пройдёт концертная программа «Хранитель Церкви Русской» (0+), посвящённая 100-летней годовщине со дня представления святителя Тихона, патриарха Всероссийского. Мероприятие начнётся в 13:00 в зале торжественных собраний Софийского собора.
В концертной программе выступят:
сводный хор Самарской духовной семинарии (руководитель — профессор Ирина Пецина);мужской губернский хор «София» под управлением игумена Никона (Ратникова);струнная группа симфонического оркестра Тольяттинской филармонии (дирижёр — Игорь Мокеров);артисты Самарской филармонии Александр Внуков и Сергей Коргулёв.
В этот день в Самару будет доставлен ковчег с мощами патриарха. Организатором выступает Комиссия Русской Православной Церкви по развитию паломничества, при поддержке Всемирного Русского Народного Собора, фонда «Царьград», Самарской епархии и Правительства Самарской области.
Адрес: ул. Соколова, 1А. Вход — свободный.
Ранее мы писали, что 21 июня Музей-галерея «Заварка» проведёт выездную пешеходную экскурсию «Ближайшая ЗаВолга» (12+) в село Рождествено.
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