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Прокуратура установила, как могилевчанка получила семь штрафов за превышение скорости, не имея водительских прав

Могилевчанка получила семь штрафов за превышение скорости, не имея прав.

Источник: Комсомольская правда

Могилевчанка получила семь штрафов за превышение скорости, не имея прав. Подробности раскрыли в пресс-службе прокуратуры Могилевской области.

В сообщении сказано, что прокуратура Могилева в момент проверки прав соблюдения прав недееспособных граждан принесла в территориальные подразделения ГАИ протесты на постановления, касающееся привлечения могилевчанки к административной ответственности.

Удалось установить, что жительницу Могилева, которая была признана решением суда недееспособной, семь раз привлекли в ответственности по статье 18.12 Кодекса об административных правонарушениях за превышение скорости. На женщину были наложены штрафы на сумму более 200 рублей.

В постановлениях о привлечении к административной ответственности было сказано, что могилевчанка в ноябре 2024 года, а также в марте и апреле 2025 года, двигаясь по автодорогам на территории Минской и Могилевской областей, превысила скорость. Нарушения зафиксировало работавшее в автоматическом режиме техническое средство.

Прокуратура при проведении проверки смогла установить, что жительница Могилева никогда не получала водительские права. Кроме того, она является инвалидом I группы вследствие общего заболевания с детства, и сама не передвигается. Указанное исключает возможность управления автомобилем, хотя у нее имеется оформленный на нее автомобиль.

Сказано, прокуратура Могилева принесла в территориальные подразделения ГАИ протесты, требования которых были удовлетворены. Так, постановления были отменены, а дела об административных правонарушениях направлены по территориальности для начала административного процесса. Кроме того, ГАИ смогли установить лицо, которое допустило превышение скорости автомобилем недееспособной женщины.

«Виновное лицо постановлениями ГАИ привлечено к административной ответственности», — уточнили в прокуратуре.

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