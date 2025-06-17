Прокуратура установила, как могилевчанка получила семь штрафов за превышение скорости, не имея водительских прав

В постановлениях о привлечении к административной ответственности было сказано, что могилевчанка в ноябре 2024 года, а также в марте и апреле 2025 года, двигаясь по автодорогам на территории Минской и Могилевской областей, превысила скорость. Нарушения зафиксировало работавшее в автоматическом режиме техническое средство.