В Самарской области пройдет фестиваль «День молодежи-2025»

28 июня в Самарской области состоится фестиваль «День молодежи-2025» под девизом «Знай. Люби. Гордись. Приумножай». В рамках мероприятия запланировано более 200 событий, которые охватят все муниципальные образования и соберут более 25 тысяч участников.
Концепция праздника объединяет знание истории России, уважение к традициям, любовь к Родине и созидательную активность молодежи. В Год защитника Отечества и в честь 80-летия Победы фестиваль продемонстрирует, что защита Родины это норма для каждого гражданина.
Центральной площадкой празднования станет Струковский сад в Самаре. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте деньмолодёжи2025.рф.
В Нефтегорске в парке «Молодежный» пройдут мастер-классы, выставки и конкурсы. В Октябрьске праздник интегрируют в фестиваль «ВолгаFish», где пройдут мастер-классы по изготовлению писем участникам СВО и интерактивный объект «Знай наших».
В Отрадном состоится концертная программа с участием кавер-группы и встреча с героем СВО. Сызрань предложит праздничный пикник в парке им. М. Горького, а в Тольятти запланированы встреча с главой города и героем СВО, а также экскурсия по администрации.
Новокуйбышевск развернет фестивальный городок в Парке Победы, а в селе Борском пройдет концерт и круглый стол «Легко ли быть молодым?». Кошкинский район отметит праздник концертом с награждением медалистов и молодых специалистов, а Клявлинский район выступлениями творческих коллективов и чествованием волонтеров.
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