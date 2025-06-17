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Создателя «Тополя» и «Искандера» провожают в последний путь в Волгограде

Борис Полянский также участвовал в разработке гаубиц «МСТА-Б» и «МСТА-С», 130-миллиметрового берегового артиллерийского АК-222 «Берег».

В Волгограде прощаются 17 июня с Борисом Полянским — бывшим заместителем генерального директора Центрального конструкторского бюро «Титан».

В свое время именно он руководил процессом изготовления российских ракетных комплексов «Тополь-М» и «Искандер-М», а также участвовал в разработке буксируемой гаубицы «МСТА-Б», самоходной гаубицы «МСТА-С» и 130-миллиметрового берегового артиллерийского АК-222 «Берег».

Свой трудовой путь Борис Михайлович начал слесарем, затем стал начальником цеха, а после — заместителем главного инженера, и дорос до заместителя руководителя предприятия. Эту должность он занял, когда опытный завод переживал вместе со всей страной непростые с экономической точки зрения времена, рассказывают на ФНПЦ «Титан-Баррикады».

Деятельность Бориса Полянского была отмечена Государственной премией СССР, званием «Заслуженный машиностроитель РФ» п множеством наград, в числе которых — орден «Трудовая Слава» третьей степени.

Похороны пройдут на Дмитриевском кладбище.