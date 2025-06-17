Создателя «Тополя» и «Искандера» провожают в последний путь в Волгограде

Свой трудовой путь Борис Михайлович начал слесарем, затем стал начальником цеха, а после — заместителем главного инженера, и дорос до заместителя руководителя предприятия. Эту должность он занял, когда опытный завод переживал вместе со всей страной непростые с экономической точки зрения времена, рассказывают на ФНПЦ «Титан-Баррикады».