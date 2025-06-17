Строитель из Краснодара выиграл в лотерею более ₽25 млн

Строитель из Краснодара Петр У. выиграл в лотерею «Рапидо Про» более 25 млн руб., сообщили РБК в пресс-службе «Столото».
Мужчина уже более пяти лет участвует в лотереях, и его увлечение поддерживает супруга. Заветный билет он купил на выигранные ранее в лотерею деньги.
«В этом году мне дважды снилось, как я выигрывал по-крупному, и моей супруге за неделю до выигрыша снился сон про перемены в жизни. А в тот заветный день я подрабатывал: копал яму на стройке с утра до вечера, шел дождь, вокруг была глина. И в процессе я покупал билеты в мобильном приложении “Столото”, выбрав числовые комбинации автоматическим способом», — вспоминает лотерейный миллионер.
Он уточнил, что в билете было число 12, его Петр У. считает для себя судьбоносным. Он женился 12-го числа, 12-го числа у него родился ребенок, кроме того, сейчас 12-й год с его знакомства с женой.
Вместе с супругой лотерейный миллионер воспитывает двух сыновей. В свободное время Петр У. катается на мотоцикле и играет в шахматы, а еще ему нравится проводить вечера в кругу семьи.
Мужчина заранее спланировал, на что потратит выигрыш, так как был уверен в нем на 99%. Он собирается направить приз на погашение кредитов на автомобиль и на строительство дома (участок под него уже есть).
Ранее житель Смоленской области Дмитрий выиграл 32 477 296 ₽ в онлайн-лотерее «Топ 12». По его словам, он часто участвует в лотереях, но столь значительный приз ему достался впервые. До этого его самый крупный выигрыш составил 5 тыс. руб. Лотерейный миллионер утверждал, что у него нет какой-либо стратегии, он больше доверяет случаю.
Дмитрий получил СМС с сообщением о выигрыше, когда был на работе, и счел его розыгрышем. Он сообщил о выигрыше родным, но для остальных хочет сохранить свою победу в тайне. Полученный приз он планирует потратить на то, чтобы «поменять квартиру и машину».