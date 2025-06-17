Строитель из Краснодара выиграл в лотерею более ₽25 млн

«В этом году мне дважды снилось, как я выигрывал по-крупному, и моей супруге за неделю до выигрыша снился сон про перемены в жизни. А в тот заветный день я подрабатывал: копал яму на стройке с утра до вечера, шел дождь, вокруг была глина. И в процессе я покупал билеты в мобильном приложении “Столото”, выбрав числовые комбинации автоматическим способом», — вспоминает лотерейный миллионер.