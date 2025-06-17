Законопроект о запрете продажи алкоголя в Красноярском крае принят в первом чтении

Красноярцев ожидают большие изменения.
В Красноярском крае на заседании законодательного собрания был принят в первом чтении законопроект, касающийся ограничений на продажу алкоголя. Второе чтение запланировано на 10 июля.
Согласно предложенным изменениям, продажа алкогольных напитков будет запрещена с 21:00 до 10:00. Кроме того, планируется ввести полный запрет на реализацию спиртных напитков в День защиты детей (1 июня) и День знаний (1 сентября).
Ранее рассказывали, что в Красноярском крае отложено рассмотрение закона о бездомных животных.