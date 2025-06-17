Фестиваль «День молодежи-2025» пройдет в Самарской области 28 июня

На главной площади в Отрадном пройдет концерт с участием кавер-группы. Также запланирована встреча с героем СВО. В Сызрани в парке им. Горького для молодежи устроят праздничный пикник, в Тольятти — встречу с главой города и героем спецоперации, а еще экскурсию по администрации. В Новокуйбышевске в парке Победы 28 июня развернут фестивальный городок, где будут работать интерактивные площадки. Также там состоится концерт.