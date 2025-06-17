Фестиваль «День молодежи-2025» пройдет в Самарской области 28 июня

В следующую субботу, 28 июня, по всей России, в том числе в Самарской области, пройдет фестиваль «День молодежи-2025». Его концепция в этом году — «Знай. Люби. Гордись. Приумножай». Планируется, что мероприятие объединит тысячи жителей региона, сообщает пресс-служба облправительства.
Центральной площадкой фестиваля станет Струковский сад в Самаре. Что именно подготовят организаторы для гостей, пока неизвестно. Информация появится позднее. А вот в других городах программы мероприятий уже есть.
В Нефтегорске в парке «Молодежный» организуют тематические площадки, мастер-класс по изготовлению маскировочных сетей, выставку гумпомощи и конкурс на самый мощный автозвук. Также там состоятся вечер гитарной музыки и концерт. В Октябрьске День молодежи интегрируют в фестиваль «ВолгаFish». Гостей ждут мастер-классы по изготовлению писем участникам СВО и интерактивный объект «Знай наших» с историями волонтеров.
На главной площади в Отрадном пройдет концерт с участием кавер-группы. Также запланирована встреча с героем СВО. В Сызрани в парке им. Горького для молодежи устроят праздничный пикник, в Тольятти — встречу с главой города и героем спецоперации, а еще экскурсию по администрации. В Новокуйбышевске в парке Победы 28 июня развернут фестивальный городок, где будут работать интерактивные площадки. Также там состоится концерт.