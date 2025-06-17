Выбросы солнечной плазмы от крупнейших вспышек в июне пройдут мимо Земли

«По состоянию на текущий момент, математические модели не подтверждают возможность достижения Земли плазменными облаками, выброшенными с Солнца после двух крупнейших вспышек месяца, M8.4 и M6.3, произошедших, соответственно, 15 и 16 июня. Для обоих случаев расчеты показывают, что ушедшее с Солнца вещество пройдет выше плоскости расположения планет», — говорится в сообщении.