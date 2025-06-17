Выбросы солнечной плазмы от крупнейших вспышек в июне пройдут мимо Земли

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Выбросы солнечной плазмы в результате сильных вспышек, зафиксированных 15 и 16 июня, согласно расчетам, пройдут мимо Земли. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
«По состоянию на текущий момент, математические модели не подтверждают возможность достижения Земли плазменными облаками, выброшенными с Солнца после двух крупнейших вспышек месяца, M8.4 и M6.3, произошедших, соответственно, 15 и 16 июня. Для обоих случаев расчеты показывают, что ушедшее с Солнца вещество пройдет выше плоскости расположения планет», — говорится в сообщении.
Ученые уточнили, что для первого события сохраняется вероятность около 10%, что Земля будет задета краем выброса. Это может привести к магнитным бурям уровня G1-G2. А для второго выброса вероятность достижения Земли отсутствует.
«Возможность повторения сильных магнитных бурь начала месяца, когда индекс геомагнитной активности почти достиг высшего уровня G5, на данный момент полностью исключена», — отмечается в сообщении.