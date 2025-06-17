Ричмонд
+21°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Балтийское море выпустили двух детенышей тюленей

Малышей нашли истощенными и смогли выходить.

Источник: нацпарк «Куршская коса»

В Балтийское море выпустили двух детенышей краснокнижного вида тюленей. До этого специалисты их выходили и спасли от смерти. Об этом сообщает пресс-служба нацпарка «Куршская коса».

Малыши проходили реабилитацию в Центре для морских млекопитающих, открытого в марте на базе Атлантического филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии. Занимались животными специалисты организации «Сердце морей», которым удалось обнаружить и спасти трех истощенных детенышей тюленя.

Малыши весили всего 15 кг (сейчас около 40 кг).

Еще один из троицы остается под присмотром специалистов и будет выпущен в дикую природу до конца лета.