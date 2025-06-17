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27 футболистов отправятся на летние сборы с тольяттинским «Акроном»

Представители «красно-черных» рассказали, кто отправится на подготовку с основной командой.

Представители «красно-черных» рассказали, кто отправится на подготовку с основной командой.

Всего на летних предсезонных сборах в Рублево будут 27 футболистов. Начнут тренироваться с 17 июня. В основном в двухразовом режиме. В планах — три товарищеские встречи.

30-го числа тольяттинцы сыграют с костромским «Спартаком», 7-го июля — с тульским «Арсеналом», а 11-го — со «СКА-Хабаровск» (12+).

«Родриго Эсковаль, получивший повреждение в заключительном туре прошлого сезона, начнет работать по индивидуальной программе. Еще пять легионеров, которые в начале месяца отправлялись в расположение сборных — Стефан Лончар, Йонуц Неделчару, Шерзод Эсанов, Жилсон Беншимол и Роберто Фернандес, прибудут в тренировочный лагерь в ближайшие дни», — уточнили в «Акроне».

При этом к первой команде подключатся воспитанники «Академии Коноплева»: вратарь Владислав Постриган и нападающий Дмитрий Теряев. Плюс полузащитник дубля волжан Никита Шершов.

Недавно главный врач «молодых и звонких» Руслан Засиев рассказал о состоянии Артема Дзюбы.

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