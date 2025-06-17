27 футболистов отправятся на летние сборы с тольяттинским «Акроном»

«Родриго Эсковаль, получивший повреждение в заключительном туре прошлого сезона, начнет работать по индивидуальной программе. Еще пять легионеров, которые в начале месяца отправлялись в расположение сборных — Стефан Лончар, Йонуц Неделчару, Шерзод Эсанов, Жилсон Беншимол и Роберто Фернандес, прибудут в тренировочный лагерь в ближайшие дни», — уточнили в «Акроне».