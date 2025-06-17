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В Ростовской области назвали самые подорожавшие в мае продукты

Разные виды мяса в Ростовской области за год подорожали на 4,3%

Источник: Комсомольская правда

В мае 2025 года в Ростовской области изменилась стоимость ряда продуктов питания. Разницу зафиксировали при сравнении цен за предыдущий месяц и декабрь прошлого года, говорится в исследовании Ростовстата.

Больше всего за месяц и с прошлого цены выросли на мясо и птицу: на 3,8 и 4,3%.

При этом в отличие от годовых показателей за месяц цены мало изменились на следующие товары:

— хлеб и хлебобулочные изделия (по сравнению апрелем — на 0,5%, по сравнению с декабрем 2024 года — на 6,1%);

— рыба и морепродукты (по сравнению с апрелем — на 0,5%, по сравнению с декабрем 2024 года — на 6,7%);

— молоко и молочная продукция (по сравнению с апрелем — на 0,4%, по сравнению с декабрем 2024 года — на 6,5%).

За месяц подешевели, но с прошлого года подорожали:

— масло подсолнечное (по сравнению с апрелем цены снизились на 0,58%, по сравнению с декабрем 2024 года повысились на 3,2%);

— плодоовощная продукция (по сравнению с апрелем цены снизились на 2,56%, по сравнению с декабрем 2024 года повысились на 9,18%).

Подешевели в мае крупа и бобовые (на 1,13% за месяц и на 2,9% с прошлого года), яйца (на 5,79% за месяц и на 20,14% с прошлого года).

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