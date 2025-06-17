Мошенники придумали новый способ кражи денег у россиян

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Мошенники начали активно использовать новое вредоносное приложение SuperCard для кражи денег с банковских счетов россиян, пишет РБК.
«Приложение позволяет похищать данные банковских карт путем перехвата NFC-трафика. В дальнейшем это позволяет мошенникам красть деньги уже с банковских счетов пользователей», — рассказало издание со ссылкой на пресс-службу компании-разработчика технологий для борьбы с киберпреступлениями F-6.
По данным F-6, первые попытки атак с использованием SuperCard зафиксировали в мае.
Схема была следующей: версии программы SuperCard продавали через даркнет, после чего жертв убеждали установить вредоносный APK-файл на устройство, утверждая, что это полезная программа. В результате пострадавшие лишались всех денег со своих счетов.
Как отмечает F-6, приложение SuperCard и его основа (приложение NFCGate) изначально предназначались для мониторинга и анализа NFC-трафика, но позже стали применяться в преступных целях.
F6 — российская компания-разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, решений для предотвращения кибератак, выявления мошенничества, исследования киберпреступности и защиты интеллектуальной собственности в Сети.