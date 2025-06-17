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Мошенники придумали новый способ кражи денег у россиян

РБК: мошенники создали приложение SuperCard для кражи денег россиян.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Мошенники начали активно использовать новое вредоносное приложение SuperCard для кражи денег с банковских счетов россиян, пишет РБК.

«Приложение позволяет похищать данные банковских карт путем перехвата NFC-трафика. В дальнейшем это позволяет мошенникам красть деньги уже с банковских счетов пользователей», — рассказало издание со ссылкой на пресс-службу компании-разработчика технологий для борьбы с киберпреступлениями F-6.

По данным F-6, первые попытки атак с использованием SuperCard зафиксировали в мае.

Схема была следующей: версии программы SuperCard продавали через даркнет, после чего жертв убеждали установить вредоносный APK-файл на устройство, утверждая, что это полезная программа. В результате пострадавшие лишались всех денег со своих счетов.

Как отмечает F-6, приложение SuperCard и его основа (приложение NFCGate) изначально предназначались для мониторинга и анализа NFC-трафика, но позже стали применяться в преступных целях.

F6 — российская компания-разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, решений для предотвращения кибератак, выявления мошенничества, исследования киберпреступности и защиты интеллектуальной собственности в Сети.