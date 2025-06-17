Гендиректор сказал, когда у «Белавиа» появится второй дальнемагистральный Airbus

Генеральный директор Игорь Чергинец в эфире телеканала «Беларусь 1» сказал, когда у «Белавиа» появится второй дальнемагистральный Airbus.
Он напомнил, что на сегодняшний день у авиакомпании есть авиалайнер Airbus A330−200, который уже выполнил рейс в Стамбул (подробнее — здесь).
— Мы не выполняем дальнемагистральные рейсы специально, потому что самолету надо техническое обслуживание в любом случае. Он должен день или два постоять на техническом обслуживании, так называемом чеке, — пояснил генеральный директор авиакомпании.
По словам Чергинца, по озвученной причине ждут второго самолета. Чергинец отметил, что сейчас он находится на технической подготовке и техническом обслуживании.
— Думаю, что до середины августа он будет готов. С этого момента мы открываем дальнемагистральное направление, — заявил гендиректор Игорь Чергинец.
Он также добавил, что в среднем на подготовку открытия нового рейса уходит около года.
— Первое дальнемагистральное направление уже запланировано — с 2 сентября полеты в Санью, Китай, — заметил гендиректор белорусского авиаперевозчика.
Игорь Чергинец сообщил, что также идут переговоры с рядом стран, аэропортом, поставщиков услуг. В числе стран он назвал Таиланд, Вьетнам и другие.
Ранее гендиректор Игорь Чергинец сказал, что «Белавиа» летает в Дубай в убыток при полных рейсах.
Тем временем МИД прокомментировал ситуацию с белорусскими туристами в ОАЭ.
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