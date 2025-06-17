Красноярцам напомнили, почему не стоит купаться в фонтанах

Специалисты советуют подумать дважды, прежде чем забираться в чашу фонтана, потому что вода в них не очищается и в ней могут быть бактерии и вирусы.
Также в большинстве фонтанов есть электрическое оборудование, например подсветка. Соприкосновение с ней может привести к электротравме. Также на дне могут оказаться острые предметы и камни. Повреждение же самих конструкций приведет к тому, что купальщика заставят его возместить и заплатить штраф.
Купание в фонтане с точки зрения закона расценивается как мелкое хулиганство. Наказать за это могут штрафом до тысячи рублей или административным арестом до 15 суток.