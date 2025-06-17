В Алмалыке змея поселилась в кондиционере: спасатели пришли на помощь

Если вы обнаружили змею у себя дома или во дворе — не паникуйте и не пытайтесь её прогнать самостоятельно. Лучше сразу позвонить в МЧС. До прибытия спасателей постарайтесь ограничить доступ к опасной зоне, не приближайтесь к змее и не провоцируйте её.