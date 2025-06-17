В Алмалыке змея поселилась в кондиционере: спасатели пришли на помощь

Хозяин дома, обнаружив незваную гостью, сразу же вызвал спасателей. Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место и успешно обезвредили змею, не допустив никакой угрозы для жителей.
Почему змеи всё чаще находят в домах?
В этом году в Узбекистане действительно фиксируется рост числа случаев появления змей в жилых зонах. По мнению специалистов, этому есть несколько причин.
Из-за жары и изменения климата рептилии ищут прохладные места и всё чаще находят убежище в вентиляции, ванных, подвалах или во дворах. К этому добавляется активная урбанизация и сокращение естественной среды обитания. Кроме того, змеи могут тянуться туда, где обитают грызуны — их основной источник пищи.
Если вы обнаружили змею у себя дома или во дворе — не паникуйте и не пытайтесь её прогнать самостоятельно. Лучше сразу позвонить в МЧС. До прибытия спасателей постарайтесь ограничить доступ к опасной зоне, не приближайтесь к змее и не провоцируйте её.
Также рекомендуется регулярно осматривать подвалы, балконы и дворы, особенно в жаркие дни, не оставлять открытыми окна в нижних этажах и держать участок в чистоте, чтобы не привлекать ни змей, ни их потенциальную добычу.
Змея в кондиционере — случай редкий, но показательный. Лето в разгаре, и меры предосторожности точно не будут лишними.