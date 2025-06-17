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В Кишинёве перекрывают сразу две улицы: Рассказываем, как будет курсировать общественный транспорт

Примария Кишинёва сообщает, что будет приостановлено движение по ул. Саргидава, угол с ул. М. Дрэган и по ул. Мирчешть.

Источник: Комсомольская правда

В столице временно перекрывают две улицы: транспорт перенаправят.

Примария Кишинёва сообщает, что в период с 17 по 20 июня будет приостановлено движение по ул. Саргидава, угол с ул. М. Дрэган. Здесь будут проводить капремонт тепловых сетей.

А с 23 июня по 1 августа приостановят движение по ул. Мирчешть, на участке между ул. Домницей и ул. В. Ф. Лупашку (за исключением общественного транспорта). Здесь будут вестись работы по строительству водопровода.

В указанный период движение общественного транспорта будет организовано следующим образом:

Автобусы № 16А в сторону Балканского шоссе будут курсировать по маршруту троллейбуса № 29.

С 27 по 29 июня и с 11 по 12 июля троллейбус № 29 не будет курсировать. Вместо него по этому маршруту пустят автобусы № 16А.

В период 14.07−01.08 маршрут автобуса № 16А будет сокращен до ул. Мирчешть, с последующим разворотом у здания № 56.

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