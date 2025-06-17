Руководитель ИППИ РАН Федоров: если не тренировать естественный интеллект, он атрофируется

Фундаментальная наука позволяет заглянуть за горизонт — что произойдет через 5, 10 или 60 лет. Отцы-основатели смотрели на 60−70 лет вперед, занимались вопросами, которые тогда было невозможно воплотить. Институт предоставляет возможность увидеть развитие технологий через десятки лет. К примеру, мы активно развиваем квантовую теорию передачи информации. Но для начала мы много должны узнать об основных принципах передачи в квантовых системах. Как в свое время теорема Котельникова — Шеннона позволила создать цифровые технологии, так сейчас мы входим в квантовую эпоху с чертами аналоговых и цифровых систем. Развиваем направление на стыке социальных наук и машинного обучения. Большие языковые модели — мощные инструменты анализа информации, но сам феномен требует осмысления. Работаем с ЮНЕСКО по этике ИИ в науке и образовании.