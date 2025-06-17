В Новосибирске спасли мужчину с тремя аневризмами в мозге

Все осложнялось тем, что аневризмы были настолько далеко друг от друга, что убрать их за одну операцию казалось невозможным. Дело в том, что для закрытия аневризмы на передней соединительной артерии нужен хирургический доступ с левой стороны, а другие же располагались в правом полушарии. При этом голову пациента поворачивать во время операции нельзя.