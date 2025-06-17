В Новосибирске спасли мужчину с тремя аневризмами в мозге

Случай из категории уникальных произошел в Новосибирской областной больнице. Туда поступил 40-летний мужчина с жалобами на сильную головную боль, сонливость и слабость. Оказалось, что под оболочками мозга у него кровоизлияние, а также сразу три аневризмы от 4 до 8 миллиметров, одна из которых разорвалась. Подробности истории рассказали в пресс-службе больницы.
Мужчина поступил в медучреждение вечером 15 мая. После обследования перед врачами встала сложная задача: убрать уже излившуюся кровь и клипировать все три аневризмы, то есть наложить металлическую клипсу, которая устранит риск ее разрыва.
— В первую очередь перед хирургом была задача ликвидировать ту аневризму, которая стала источником кровоизлияния. В данном случае ею оказалась аневризма передней соединительной артерии головного мозга, а это один из сложных в плане микрохирургического лечения вариант, — отметили в пресс-службе.
Все осложнялось тем, что аневризмы были настолько далеко друг от друга, что убрать их за одну операцию казалось невозможным. Дело в том, что для закрытия аневризмы на передней соединительной артерии нужен хирургический доступ с левой стороны, а другие же располагались в правом полушарии. При этом голову пациента поворачивать во время операции нельзя.
В итоге хирурги решили делать трепанацию над правым ухом и сначала добираться в левое полушарие, а потом возвращаться в правое. Операция прошла успешно. Пациент уже выписался из больницы и полностью восстановился.