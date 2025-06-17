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S7 возобновляет прямые перелёты из Новосибирска в Тамчы

Полёты к озеру Иссык-Куль начнут выполнять с 24 июня.

Источник: Без источника

Авиакомпания S7 Airlines возобновит прямые рейсы по маршруту Новосибирск — Тамчы. Об этом во вторник, 17 июня, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Полёты к северному побережью озера Иссык-Куль будут доступны жителям мегаполиса с 24 июня. Рейсы на лайнерах Airbus A320 запланированы два раза в неделю — по вторникам и воскресеньям.

Из Новосибирска самолёт будет вылетать в 21:25 и приземляться в международном аэропорту Иссык-Куль в 22:55 по местному времени.

Обратный рейс в 23:55, прибытие в аэропорт Толмачёво — в 03:15 ночи. Время в пути — 2 ч 30 минут.

«Запуск прямых перелётов из Новосибирска даст туристам возможность посетить эту достопримечательность и даже совместить поездку с посещением таких городов, как Алматы или Бишкек», — добавили в пресс-службе перевозчика.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что жителям Новосибирска станут доступны прямые рейсы в Наманган.