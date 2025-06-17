На правом берегу Красноярска закрылся дилерский центр Chery

Соответствующая информация была размещена на официальном сайте дилера, однако причины закрытия автосалона не уточнялись.
В заявлении говорилось о том, что с сожалением сообщается о завершении работы дилерского центра. Клиентам рекомендовалось обращаться к любому официальному дилеру бренда по вопросам, касающимся обслуживания, гарантии и покупки автомобилей Chery.
«Чери Центр Авангард Кировский» был открыт в 2020 году. Ранее на платформе «Авито» появилось объявление об аренде помещения площадью 4525 кв. м, где располагался дилерский центр на проспекте им. газеты «Красноярский рабочий», однако в настоящее время оно снято с публикации.
На сайте марки CHERY сообщалось, что в Красноярске продолжают работать два других салона бренда — «АГАТ» и «Медведь Холдинг».
Ранее рассказывали, что в Игарке произошло ДТП с подростком за рулем: два человека пострадали.