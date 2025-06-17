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На правом берегу Красноярска закрылся дилерский центр Chery

Дилерский центр «Чери Центр Авангард Кировский», представлявший китайский автомобильный бренд CHERY в Красноярске, прекратил свою деятельность.

Источник: Freepik

Соответствующая информация была размещена на официальном сайте дилера, однако причины закрытия автосалона не уточнялись.

В заявлении говорилось о том, что с сожалением сообщается о завершении работы дилерского центра. Клиентам рекомендовалось обращаться к любому официальному дилеру бренда по вопросам, касающимся обслуживания, гарантии и покупки автомобилей Chery.

«Чери Центр Авангард Кировский» был открыт в 2020 году. Ранее на платформе «Авито» появилось объявление об аренде помещения площадью 4525 кв. м, где располагался дилерский центр на проспекте им. газеты «Красноярский рабочий», однако в настоящее время оно снято с публикации.

На сайте марки CHERY сообщалось, что в Красноярске продолжают работать два других салона бренда — «АГАТ» и «Медведь Холдинг».

Ранее рассказывали, что в Игарке произошло ДТП с подростком за рулем: два человека пострадали.