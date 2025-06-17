На правом берегу Красноярска закрылся дилерский центр Chery

«Чери Центр Авангард Кировский» был открыт в 2020 году. Ранее на платформе «Авито» появилось объявление об аренде помещения площадью 4525 кв. м, где располагался дилерский центр на проспекте им. газеты «Красноярский рабочий», однако в настоящее время оно снято с публикации.