Летние кинотеатры заработали в Москве: где посмотреть фильмы под открытым небом

25 июня в кинотеатре «Москино Юность» состоится занятное просветительское мероприятие. Зрители посмотрят российскую комедию «Грэйс и Джо. История любви» о любовной истории сироты из бедной семьи мигрантов и дочери владельца кофейной плантации, разворачивающейся на фоне непростых экономических реалий Гавайев 1920-х годов. После просмотра фильма участники мероприятия с лектором Российского общества «Знание», бизнес-тренером по финансам и преподавателем финансового менеджмента Мариной Плигиной и экспертом Центра финансовой грамотности Москвы Максимом Мургульцом обсудят финансовое поведение героев. Особое внимание уделят трудовым договорам и взаимоотношениям с работодателями, а также способам избежать попадания в долговую яму.22 июня в 12:30 в «Москино Жуковский» пройдет творческая киновстреча в рамках французского киноклуба. Сначала зрители увидят романтическую комедию «Жюль и Джим» на французском языке с русскими субтитрами, а после показа состоится обсуждение картины с ведущей киноклуба Полиной Левиной, преподавателем французского языка, культурологом. Обсуждение пройдет на русском языке в библиотеке кинотеатра. В «Москино Ангара» каждую среду в 19:30 продолжаются показы в рамках клуба «Киновзгляд». 11 июня в 19:30 прошел показ картины «Более странно, чем в раю». А 18 июня в 19:30 ожидается показ фильма «Черная кошка, белый кот». Зрители увидят кино на языке оригинала с русскими субтитрами. А после показов можно будет обсудить картины с ведущими киноведами и спросить их о скрытых символах, секретах съемок и так далее. На большом экране кинотеатров Москино можно увидеть самые знаменитые постановки со всех уголков мира: посмотреть балетные, оперные и театральные работы выдающихся мастеров. К примеру, 22 июня в 17:00 покажут оперу «Паяцы». Утверждается, что сюжет основан на реальном происшествии: отцу Леонкавалло, судье, однажды пришлось разбирать дело бродячего артиста, который в приступе ревности зарезал свою жену прямо после спектакля.