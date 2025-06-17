Летние кинотеатры заработали в Москве: где посмотреть фильмы под открытым небом

В столичных парках заработали летние кинотеатры. «Вечерняя Москва» узнала, какие фильмы в них можно посмотреть.
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На ВДНХ заработал летний кинотеатр-лекторий. Он открывается уже пятый сезон подряд. Площадка принимает гостей до 7 сентября с пятницы по воскресенье.
В репертуаре — мультфильмы, комедии, драмы, фантастические истории и боевики, рассчитанные на разную аудиторию. Зрители увидят французские комедии «Пришельцы» и «Пришельцы. Назад в будущее», российские фантастические фильмы «Пираты галактики Барракуда» и «Ждун», отечественную драму «Все, что тебя касается».
Все киносеансы бесплатные. Для того чтобы попасть на один из них, нужно пройти регистрацию на сайте okkovdnh.ru, которая будет доступна за 48 часов до начала события.
Зрительный зал рассчитан на 288 человек.
Летняя программа.
Этим летом столичные парки превращаются в культурные центры под открытым небом в рамках проекта «Лето в Москве». В парке «Ходынское поле», ландшафтном парке «Митино» и в зоне отдыха «Покровский берег» работают летние кинотеатры, где можно посмотреть фильмы на любой вкус — от классики до новинок.
В списке фильмов: «Чижик-пыжик возвращается», «Родом из Вавилона», «Сквозь темную материю», «Ваш ход, Королева!», «Как я встретил ее маму», «Дыхание глубины» и «Коля, домой!».
Один из старейших.
В Саду имени Н. Э. Баумана находится один из самых старых летних парковых кинотеатров — фильмы здесь показывали еще в 20-е годы прошлого столетия. С тех пор он сильно изменился. Сейчас посмотреть кино можно каждую среду на уличном экране рядом с исторической сценой «Ракушка». Кроме того, здесь традиционно проводят разовые и тематические показы и кинофестивали.
Согласно опубликованному расписанию, 18 июня в 19:00 покажут советский художественный фильм о Великой Отечественной войне «В небе “ночные ведьмы”. А 25 июня тоже в 19:00 будут показывать остросюжетный детективный фильм “Огарева, 6”. Вход свободный.
45 лет без Высоцкого.
Уже более 10 лет на протяжении летнего сезона кинопоказы проходят на главной сцене Таганского парка. Субботними вечерами на экране летнего кинотеатра гостям демонстрируют советские фильмы и современные мультфильмы, а в праздничные дни горожан радуют тематическими кинолентами.
Вход свободный. Регистрироваться заранее для участия в этом мероприятии не требуется.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Филипп Смирнов, краевед, историк Москвы:
— Всего через пять месяцев после первого показа новейшего изобретения братьев Люмьер в Париже, 14 мая 1896 года, в саду «Эрмитаж» состоялся сеанс просмотра «живой движущейся фотографии синематографа Люмьера». Он прошел под открытым небом. В программу первых показов входило десять фильмов, снятых Луи Люмьером. В частности, «Улица Республики в Лионе», «Прибытие поезда на вокзал», «Выход рабочих с фабрики Люмьера» и так далее. Сеансы тогда продолжались примерно по 15 минут.
ФИЛЬМ НАУЧИТ ЭКОНОМИТЬ.
25 июня в кинотеатре «Москино Юность» состоится занятное просветительское мероприятие. Зрители посмотрят российскую комедию «Грэйс и Джо. История любви» о любовной истории сироты из бедной семьи мигрантов и дочери владельца кофейной плантации, разворачивающейся на фоне непростых экономических реалий Гавайев 1920-х годов. После просмотра фильма участники мероприятия с лектором Российского общества «Знание», бизнес-тренером по финансам и преподавателем финансового менеджмента Мариной Плигиной и экспертом Центра финансовой грамотности Москвы Максимом Мургульцом обсудят финансовое поведение героев. Особое внимание уделят трудовым договорам и взаимоотношениям с работодателями, а также способам избежать попадания в долговую яму.22 июня в 12:30 в «Москино Жуковский» пройдет творческая киновстреча в рамках французского киноклуба. Сначала зрители увидят романтическую комедию «Жюль и Джим» на французском языке с русскими субтитрами, а после показа состоится обсуждение картины с ведущей киноклуба Полиной Левиной, преподавателем французского языка, культурологом. Обсуждение пройдет на русском языке в библиотеке кинотеатра. В «Москино Ангара» каждую среду в 19:30 продолжаются показы в рамках клуба «Киновзгляд». 11 июня в 19:30 прошел показ картины «Более странно, чем в раю». А 18 июня в 19:30 ожидается показ фильма «Черная кошка, белый кот». Зрители увидят кино на языке оригинала с русскими субтитрами. А после показов можно будет обсудить картины с ведущими киноведами и спросить их о скрытых символах, секретах съемок и так далее. На большом экране кинотеатров Москино можно увидеть самые знаменитые постановки со всех уголков мира: посмотреть балетные, оперные и театральные работы выдающихся мастеров. К примеру, 22 июня в 17:00 покажут оперу «Паяцы». Утверждается, что сюжет основан на реальном происшествии: отцу Леонкавалло, судье, однажды пришлось разбирать дело бродячего артиста, который в приступе ревности зарезал свою жену прямо после спектакля.
Как появились и развивались московские кинотеатры, «Вечерней Москве» рассказали эксперты.