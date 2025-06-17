В Самаре на овощебазе ОМОН провел рейд по мигрантам «Нелегал — 2025»

В Самаре прошел рейд правоохранителей по поиску нелегальных мигрантов. Подробности рассказали в региональном ГУ МВД.
Самарский регион стал одним из мест проведения операции «Нелегал — 2025», который направлен на предотвращение нарушения миграционного законодательства. В ее рамках был проведен рейд на одной из овощебаз.
Полицейские и ОМОН проверили базу на улице Дальневосточной, проверили документы более чем у 30 человек. Несколько мигрантов пытались скрыться, преодолев бетонный забор. Однако, силовики смогли их изловить.
Один из сотрудников овощебазы оказался нарушителем режима пребывания в РФ, а четверо работали без лицензии.
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