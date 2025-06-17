Роспотребнадзор разрешил купаться в шести зонах отдыха в Москве

Как уточняется, зона отдыха «Тропарево» (ЮЗАО) закрыта для купания, так как вода водоема не соответствует требованиям по микробиологическим показателям. Еще четыре зоны отдыха — «Левобережье» (САО), пляж «Динамо» (САО), Головинские пруды (САО), Большой Садовый пруд (САО) — в настоящее время открыты для посетителей без права купания из-за несоответствия качества воды водоемов и песка. Там установлены соответствующие знаки.