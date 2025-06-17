Роспотребнадзор разрешил купаться в шести зонах отдыха в Москве

«По состоянию на 11 июня из 14 принято в эксплуатацию шесть зон отдыха с купанием: озеро Белое (ВАО), озеро Черное (ЗелАО), Школьное озеро (ЗелАО), “Мещерское” (ЗАО), “Серебряный бор-2” (СЗАО), “Серебряный бор-3” (СЗАО)», — говорится в сообщении.
Как уточняется, зона отдыха «Тропарево» (ЮЗАО) закрыта для купания, так как вода водоема не соответствует требованиям по микробиологическим показателям. Еще четыре зоны отдыха — «Левобережье» (САО), пляж «Динамо» (САО), Головинские пруды (САО), Большой Садовый пруд (САО) — в настоящее время открыты для посетителей без права купания из-за несоответствия качества воды водоемов и песка. Там установлены соответствующие знаки.
«После получения удовлетворительных результатов воды купание в водоеме зоны отдыха будет разрешено. Информация будет оперативно размещена на сайте управления Роспотребнадзора по Москве», — пояснили в ведомстве.
Также планируется к открытию новая зона отдыха с купанием «Пионерский пруд» на территории парка Парка Горького, добавили в Роспотребнадзоре.