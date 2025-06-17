Жителей Иркутской области оштрафовали почти на 2,5 млн рублей за разжигание огня

— В минувшие выходные возле реки Китой в 150 метрах от многоэтажки в Ангарске компания отдыхающих разожгла костер для приготовления еды. Нарушитель пояснил, что знал о действии противопожарного режима, но думал, что у воды ограничения не действуют, — пояснили в пресс-службе ведомства.