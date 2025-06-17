Жителей Иркутской области оштрафовали почти на 2,5 млн рублей за разжигание огня

Жители Иркутской области нарушили правила пожарной безопасности и заплатили за это 2 миллиона 325 тысяч рублей. На территории Приангарья продолжает действовать противопожарный режим. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МЧС России по региону, сотрудники выявили и пресекли 72 нарушения.
— В минувшие выходные возле реки Китой в 150 метрах от многоэтажки в Ангарске компания отдыхающих разожгла костер для приготовления еды. Нарушитель пояснил, что знал о действии противопожарного режима, но думал, что у воды ограничения не действуют, — пояснили в пресс-службе ведомства.
Теперь житель Ангарска должен заплатить штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Братске пенсионеры вернули компенсацию в размере 107 тысяч рублей за проезд на отдых.