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Жителей Иркутской области оштрафовали почти на 2,5 млн рублей за разжигание огня

Жители нарушили действующий противопожарный режим в регионе.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Жители Иркутской области нарушили правила пожарной безопасности и заплатили за это 2 миллиона 325 тысяч рублей. На территории Приангарья продолжает действовать противопожарный режим. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МЧС России по региону, сотрудники выявили и пресекли 72 нарушения.

— В минувшие выходные возле реки Китой в 150 метрах от многоэтажки в Ангарске компания отдыхающих разожгла костер для приготовления еды. Нарушитель пояснил, что знал о действии противопожарного режима, но думал, что у воды ограничения не действуют, — пояснили в пресс-службе ведомства.

Теперь житель Ангарска должен заплатить штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Братске пенсионеры вернули компенсацию в размере 107 тысяч рублей за проезд на отдых.