В июньский зной жители пяти районов Омской области остались без воды

Примечательно, что пост, судя по времени его размещения, «Омскводопровод» разместил постфактум, когда вода уже была отключена. При этом информации о том, как будет налажено резервное водообеспечение и будут ли где-то стоять машины с питьевой водой, в сообщении не указано.