В июньский зной жители пяти районов Омской области остались без воды

В Омской области в 30-ти градусную жару без питьевой воды остались сразу пять районов Омской области. О ЧП на своей станице «ВКонтакте» абонентов известило АО «Омскоблводопровод».
Как пояснили в ведомстве, без воды остались Омский, Азовский, Марьяновский, Называевский, Любинский и Исилькульский районы. Воды там не будет как минимум сегодня, 17 июня, с 11:30 до 18:00. Причина — повреждение на магистральном водопроводе Троицкое — Шараповка Омского района, которое сейчас устраняют специалисты.
Примечательно, что пост, судя по времени его размещения, «Омскводопровод» разместил постфактум, когда вода уже была отключена. При этом информации о том, как будет налажено резервное водообеспечение и будут ли где-то стоять машины с питьевой водой, в сообщении не указано.