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20-летний парень за рулем «десятки» разбился насмерть в Башкирии

В Башкирии в ДТП погиб 20-летний водитель ВАЗ-2110.

Источник: Комсомольская правда

Вчера поздно вечером, 16 июня, в Абзелиловском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. Об этом рассказала пресс-служба Госавтоинспекции республики.

Согласно предварительным данным, на 11 километре дороги Аэропорт-Магнитогорск 20-летний местный житель без водительского удостоверения потерял контроль над автомобилем ВАЗ-2110, и в результате машина съехала в кювет. К сожалению, водитель скончался на месте происшествия до прибытия медиков.

В настоящее время по факту аварии проводится проверка, назначен комплекс необходимых экспертиз для установления всех обстоятельств случившегося.

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