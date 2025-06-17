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В Ростовской области всего из 35 кг сырья сделали сразу 250 кг копченой кильки

Предпринимателя в Ростовской области поймали на фантастическом завышении объемов кильки.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области индивидуальный предприниматель из 35 кг мороженого сырья произвел сразу 250 кг кильки холодного копчения. По крайней мере, невероятное увеличение объема продукции было записано в электронной документации, рассказали в Россельхознадзоре.

— Подобные махинации с документами мешают прослеживаемости продукции при производстве, — отметили в ведомстве.

Предпринимателю уже вынесли предостережение, электронные бумаги на товар были аннулированы. Напомним, ранее другой донской предприниматель на год продлил «свежесть» рыбы, предназначенной для продажи.

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