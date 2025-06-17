Новосибирская область признана благополучной по ящуру с вакцинацией

Ранее область числилась как «неблагополучная по ящуру с вакцинацией». Новый статус означает, что регион успешно проводит профилактику и контроль за вспышками болезни среди сельскохозяйственных животных. Это особенно важно для производителей мяса, молока и другой продукции — теперь они могут легально продавать товары в регионы с таким же или менее строгим статусом.