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Новосибирская область признана благополучной по ящуру с вакцинацией

Регион улучшил ветеринарный статус по ящуру.

Источник: Комсомольская правда

Новосибирская область получила новый ветеринарный статус — «благополучная по ящуру с вакцинацией». Об этом сообщил заместитель начальника управления ветеринарии региона Владимир Гоппе. Обновлённый статус открывает региону новые возможности для торговли животноводческой продукцией.

Ранее область числилась как «неблагополучная по ящуру с вакцинацией». Новый статус означает, что регион успешно проводит профилактику и контроль за вспышками болезни среди сельскохозяйственных животных. Это особенно важно для производителей мяса, молока и другой продукции — теперь они могут легально продавать товары в регионы с таким же или менее строгим статусом.

Присвоение нового статуса свидетельствует о благополучной эпидемиологической ситуации и эффективности работы ветеринарной службы региона.