Новосибирская область признана благополучной по ящуру с вакцинацией

Новосибирская область получила новый ветеринарный статус — «благополучная по ящуру с вакцинацией». Об этом сообщил заместитель начальника управления ветеринарии региона Владимир Гоппе. Обновлённый статус открывает региону новые возможности для торговли животноводческой продукцией.
Ранее область числилась как «неблагополучная по ящуру с вакцинацией». Новый статус означает, что регион успешно проводит профилактику и контроль за вспышками болезни среди сельскохозяйственных животных. Это особенно важно для производителей мяса, молока и другой продукции — теперь они могут легально продавать товары в регионы с таким же или менее строгим статусом.
Присвоение нового статуса свидетельствует о благополучной эпидемиологической ситуации и эффективности работы ветеринарной службы региона.