Еще 64 «новых» россиянина поставили на воинский учет в Воронежской области

64 «новых» граждан России поставили на воинский учет в Воронежской области с 3 по 16 июня. Об этом сообщает военный следственный отдел СК России по Воронежскому гарнизону.
Сотрудники ведомства провели вместе с коллегами из военкоматов рейд по юго-западному рынку в Воронеже. Из 25-ти проверенных человек восемь оказались бывшими нелегалами. Их доставили в райвоенкоматы.
Тем временем, восемь иностранцев заключили контракты с Минобороны РФ.
— Подобные мероприятия на территории нашей области будут проходить и впредь, — заверили в Воронежском гарнизоне.