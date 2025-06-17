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Еще 64 «новых» россиянина поставили на воинский учет в Воронежской области

Восемь человек заключили контракты с Минобороны РФ.

Источник: Комсомольская правда

64 «новых» граждан России поставили на воинский учет в Воронежской области с 3 по 16 июня. Об этом сообщает военный следственный отдел СК России по Воронежскому гарнизону.

Сотрудники ведомства провели вместе с коллегами из военкоматов рейд по юго-западному рынку в Воронеже. Из 25-ти проверенных человек восемь оказались бывшими нелегалами. Их доставили в райвоенкоматы.

Тем временем, восемь иностранцев заключили контракты с Минобороны РФ.

— Подобные мероприятия на территории нашей области будут проходить и впредь, — заверили в Воронежском гарнизоне.