Лукашенко объяснил, почему корова должна стоять во дворце

Глава государства напомнил, что ранее предлагал поставить в Беларуси памятник корове (подробнее — здесь) в знак благодарности заслуг животного в жизни людей, и особенно в годы Великой Отечественной войны. По словам президента, люди уходили в леса, брали с собой корову, чтобы выжить. Он уточнил, что и сегодня животное кормит народ.