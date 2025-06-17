Лукашенко объяснил, почему корова должна стоять во дворце

Президент Беларуси Александр Лукашенко 17 июня на выездном совещании по вопросам АПК в Минском районе объяснил, почему корова должна стоять во дворце, пишет БелТА.
Глава государства напомнил, что ранее предлагал поставить в Беларуси памятник корове (подробнее — здесь) в знак благодарности заслуг животного в жизни людей, и особенно в годы Великой Отечественной войны. По словам президента, люди уходили в леса, брали с собой корову, чтобы выжить. Он уточнил, что и сегодня животное кормит народ.
— Это не только молоко, но и мясо. Если мы хотим быть здоровыми, надо дышать нормальным воздухом и питаться нормальными продуктами, исходя из этого корова, образно говоря, должна стоять во дворце, — подчеркнул Александр Лукашенко.
Президент Беларуси заметил, что за последние годы в стране нащупали, каким путем необходимо развиваться в животноводстве. Он пояснил, что было принято решение о преобразовании животноводческих ферм в животноводческие молочно-товарные комплексы, где в целом по всей цепи соблюдаются технологии.
— Для вас, для журналистов небольшой часовой урок. Чтобы вы понимали, что это за технология, в каком «дворце» должны содержать коров, — отметил глава государства.
Вместе с тем Лукашенко акцентировал внимание на том, что производить молоко высокого качества — это очень прибыльно. Он пояснил, что из него в дальнейшем можно сделать целый спектр продукции, широко востребованной за рубежом.
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