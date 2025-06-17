Мэрия Омска планирует продать бывший детский сад № 40

Во вторник, 17 июня, на заседании комитета по муниципальной собственности Омского городского Совета обсуждалась программа приватизации муниципального имущества на 2023−2025 годы. Мэрия Омска предложила внести изменения в перечень объектов, которые подлежат приватизации, сообщает «Омскрегион».
Заместитель директора департамента имущественных отношений Мария Стуколова сообщила, что из списка приватизации исключаются четыре нежилых здания, расположенные по адресу 4-я Заводская, 15. Эти объекты планируется сдать в аренду. Также из программы приватизации убирается легковой автомобиль, который оказался необходимым для управления дорожного хозяйства и благоустройства.
Вместе с тем в программу предлагается добавить шесть новых объектов недвижимости. Это нежилые помещения на первом и втором этажах многоквартирного дома по улице 7-я линия, 181, а также нежилое здание по адресу 7-я линия, 183, которое ранее использовалось как детский сад № 40.
Стуколова отметила, что детский сад не функционирует, и потребности в его эксплуатации больше нет — дети были распределены по другим дошкольным учреждениям. Она добавила, что здания находятся в аварийном состоянии, и для их восстановления потребуется значительный объём работ. Кроме того, земельный участок, на котором расположен детский сад, не позволяет провести реконструкцию.
Также в программу приватизации предлагается включить четыре нежилых помещения на первом этаже многоквартирного дома по проспекту Мира, 167б. По словам Стуколовой, эти объекты требуют капитального ремонта, поэтому их нельзя сдать в аренду.
Председатель комитета Максим Астафьев поинтересовался, есть ли интерес со стороны инвесторов к помещениям бывшего детского сада. Стуколова ответила, что пока конкретных заявлений от инвесторов не поступало, однако в прошлом году интерес уже проявлялся. Она подчеркнула, что вместе с помещениями предлагается и земельный участок, что может привлечь потенциальных покупателей.
Вопросы депутатов по объектам, которые планируется включить или исключить из программы приватизации, не возникли. Окончательное решение будет принято на расширенном заседании городского Совета.