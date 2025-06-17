Мэрия Омска планирует продать бывший детский сад № 40

Стуколова отметила, что детский сад не функционирует, и потребности в его эксплуатации больше нет — дети были распределены по другим дошкольным учреждениям. Она добавила, что здания находятся в аварийном состоянии, и для их восстановления потребуется значительный объём работ. Кроме того, земельный участок, на котором расположен детский сад, не позволяет провести реконструкцию.