Андрей Аршавин объяснил, почему следующий сезон будет для «Акрона» сложным

Экс-игрок сборной, петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» уверен: в новом розыгрыше РПЛ команды будут настраиваться на волжан.
«Молодые и звонкие» завершили дебютный сезон на девятой строчке с 35 очками. Победили в десяти матчах (в том числе в дерби 63-го региона), не выявили победителя в пяти и уступили в 15. Забили 39 и пропустили 55 мячей.
Андрей Аршавин считает, что отношение к команде Заура Тедеева в чемпионате поменяется. Из-за этого возникнут у тольяттинцев могут возникнуть трудности.
«У футболистов и клубов может быть синдром второго сезона. Когда пришли в новую лигу, то к ним относились так: “Акрон” где-то вышел, играет на искусственном поле не пойми где — мы их одолеем». Но получилось не так. Переехали в Самару, взяли Дзюбу, который придал много уверенности — в игровом плане добавил. Сейчас на них будут настраиваться — поэтому им будет сложнее«, — приводит слова Аршавина “Матч ТВ”.
Ранее стал известен состав волжан на летние сборы.
Хотите следить за новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал! А также читайте наши материалы в Дзене.