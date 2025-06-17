Андрей Аршавин объяснил, почему следующий сезон будет для «Акрона» сложным

«У футболистов и клубов может быть синдром второго сезона. Когда пришли в новую лигу, то к ним относились так: “Акрон” где-то вышел, играет на искусственном поле не пойми где — мы их одолеем». Но получилось не так. Переехали в Самару, взяли Дзюбу, который придал много уверенности — в игровом плане добавил. Сейчас на них будут настраиваться — поэтому им будет сложнее«, — приводит слова Аршавина “Матч ТВ”.