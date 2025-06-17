Пассажирооборот в Беларуси в январе-мае вырос на 6,8%

Услугами пассажирского транспорта воспользовались 698,7 млн человек, или 101,4% к январю — маю 2024 года.
Грузооборот в январе — мае 2025 года составил 29 143,3 млн тонно-километров, или 96,6% к соответствующему периоду 2024 года.
17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в январе — мае 2025 года пассажирооборот составил 10 422,4 млн пассажиро-километров, или 106,8% к соответствующему периоду 2024 года. Об этом сообщили БЕЛТА в Белстате.
Услугами пассажирского транспорта воспользовались 698,7 млн человек, или 101,4% к январю — маю 2024 года.
Грузооборот в январе — мае 2025 года составил 29 143,3 млн тонно-километров, или 96,6% к соответствующему периоду 2024 года.