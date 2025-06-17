Слушания по делу экс-замгубернатора Ростовской области перенесли на июль

В Железнодорожном районном суде Ростова-на-Дону на июль 2025 года назначили очередное заседание по делу бывшего заместителя губернатора — министра транспорта региона Виталия Кушнарева. Информацию указали в электронной картотеке инстанции.
Слушания должны провести 14 июля, начало в 10:30 утра.
Напомним, ранее в суде заслушали показания бывшего замглавы регионального минтранса Дмитрия Мамелко, троих представителей минтранса Ростовской области, а также в закрытом режиме опросили основного свидетеля по делу.
По данным следствия, экс-министр якобы требовал от бизнесмена 95 млн рублей за приемку работ по содержанию дорог, выполняемых в рамках госконтрактов. Чиновника задержали в ноябре 2024 года после жалобы предпринимателя. Сейчас дело рассматривается по статьям о получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и незаконном хранении огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ).
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