Мы разучились отдыхать. Как это исправить и нужно ли?

Кого-то вроде бы и не беспокоят, но они дергаются сами. 44,5% работающих в отпуске объясняют свое рвение тем, что они боятся пропустить что-то важное, от чего-то отстать. И это уже похоже на какой-то невроз. И я бы посоветовала этим людям хорошенько в свой страх вглядеться, честно себя спросить, что за ним стоит. Что именно они боятся упустить? Почему боятся? От чего они так не хотят отстать? Или от кого? А может, люди страшатся проиграть в конкуренции с коллегами? Или опасаются без должного старания остаться незамеченными начальством? А если коллеги обойдут, проект уведут, шеф не отметит, то что? Премии лишат? Выживут? Уволят? А если так, то, может, ну ее к черту, такую стрессогенную работу, такой чудесный коллектив? Впрочем, стресса везде много, у тревожного человека всегда жизнь — боль.