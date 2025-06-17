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25-летний Роберто Фернандес останется в тольяттинском «Акроне» еще на 3 года

Боливиец провел прошлый сезон в составе «красно-черных» на правах аренды. Теперь подписал полноценный контракт с командой из 63-го региона.

Боливиец провел прошлый сезон в составе «красно-черных» на правах аренды. Теперь подписал полноценный контракт с командой из 63-го региона.

25-летний защитник Роберто Фернандес перебрался в Тольятти в сентябре прошлого года. В 19 встречах РПЛ оформил две результативные передачи. Плюс четыре «горчичника».

Легионер принадлежал калининградской «Балтике». Однако «Акрон» выкупил права на него. Также футболист выступал за «Боливар» и «Блуминг». Сейчас портал Transfermarkt оценивает игрока в 1,2 млн евро.

А до этого Андрей Аршавин объяснил, почему следующий сезон будет для «молодых и звонких» сложным.

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