Глава ИППИ: почти в каждом смартфоне используются алгоритмы отечественных ученых

«Если говорить про вклад в сегодняшнюю технологию — практически в каждом смартфоне используются алгоритмы обработки видео и изображения и протоколы цифровой связи, разработанные в свое время в нашем институте. Без преувеличения могу сказать, что выдающиеся умы ИППИ очень много сделали для страны и мировой науки. Фундаментальный вклад института сложно оценить, потому что алгоритмы не патентуются, но наши результаты используются во многих системах компьютерного зрения, анализа изображений, цифровой связи и предсказательного моделирования по всему миру», — сказал он.