Глава ИППИ: почти в каждом смартфоне используются алгоритмы отечественных ученых

МОСКВА, 17 июня /ТАСС/. Практически в каждом смартфоне в мире используются алгоритмы обработки видео и изображения и протоколы цифровой связи, созданные в отечественном Институте проблем передачи информации (ИППИ), сказал в интервью ТАСС руководитель ИППИ РАН им. А. А. Харкевича Максим Федоров.
«Если говорить про вклад в сегодняшнюю технологию — практически в каждом смартфоне используются алгоритмы обработки видео и изображения и протоколы цифровой связи, разработанные в свое время в нашем институте. Без преувеличения могу сказать, что выдающиеся умы ИППИ очень много сделали для страны и мировой науки. Фундаментальный вклад института сложно оценить, потому что алгоритмы не патентуются, но наши результаты используются во многих системах компьютерного зрения, анализа изображений, цифровой связи и предсказательного моделирования по всему миру», — сказал он.
По его словам, научный уровень института, созданного более 60 лет назад, до сих пор остается высочайшим.
«Уровень института был и остается высочайшим, у нас есть филдсовские лауреаты, лауреаты Абелевской премии, несколько сотрудников отмечены высочайшими наградами в математике уровня Нобелевской премии», — отметил Федоров.