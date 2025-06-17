В России развивают методы анализа химических рисков нового поколения

«Наше молекулярное окружение сильно изменилось на протяжении одного поколения. Тысячи новых веществ ежедневно — они вокруг нас. Мы же как биологический вид эволюционировали в совсем другом химическом окружении. Нам нужны инструменты быстрого анализа свойств, генерации молекул под заданную задачу. Но не методом простого перебора — мы столько не проживем. А с другой стороны, интересно понимать, как эта молекулярная вселенная устроена. Поэтому мы в ИППИ развиваем методы анализа химических рисков нового поколения, используя машинное обучение плюс экспресс-методы диагностики», — сказал он.