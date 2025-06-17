Лукашенко сказал белорусам посадить «хотя бы по две бороздки» картофеля

Президент Беларуси Александр Лукашенко на выездном семинаре-совещании по вопросам АПК в Минском районе, которое проходит 17 июня, сказал белорусам посадить «хотя бы по две бороздки» картофеля. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
Глава государства посоветовал белорусам не забывать о своих приусадебных участках и сказал:
— Хотя бы по две бороздки высаживать картофель.
Президент Беларуси рассказал и про свой опыт. По словам Александра Лукашенко, на двух участках в 2025 году он высадит картофель от Академии наук.
— Всех обеспечу картошкой, кто здесь стоит, — заявил глава государства.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал белорусам не слишком часто есть картошку: «Если мы будем есть картошку, то худенькими не будем».
Кстати, Лукашенко сказал, какой области Беларуси нужна реанимация.
Тем временем Лукашенко объяснил, почему корова должна стоять во дворце.
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