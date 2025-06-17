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Лукашенко сказал белорусам посадить «хотя бы по две бороздки» картофеля

Лукашенко посоветовал белорусам посадить картофель: «Хотя бы по две бороздки».

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко на выездном семинаре-совещании по вопросам АПК в Минском районе, которое проходит 17 июня, сказал белорусам посадить «хотя бы по две бороздки» картофеля. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

Глава государства посоветовал белорусам не забывать о своих приусадебных участках и сказал:

— Хотя бы по две бороздки высаживать картофель.

Президент Беларуси рассказал и про свой опыт. По словам Александра Лукашенко, на двух участках в 2025 году он высадит картофель от Академии наук.

— Всех обеспечу картошкой, кто здесь стоит, — заявил глава государства.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал белорусам не слишком часто есть картошку: «Если мы будем есть картошку, то худенькими не будем».

Кстати, Лукашенко сказал, какой области Беларуси нужна реанимация.

Тем временем Лукашенко объяснил, почему корова должна стоять во дворце.

А еще Минтруда сказало, как должен выглядеть расчетный листок работника в Беларуси.