Горячую воду отключат в пяти районах Новосибирска: список улиц

В Калининском районе горячую воду отключат на улице Кропоткина (от улицы Ипподромской до улицы Светлой). В Ленинском районе ограничения коснутся улиц 1-й и 2-й Чулымской, Восточного посёлка, Планировочной, Котовского (от микрорайона «Сад Кирова» до улицы Блюхера), Пермитина, Стартовой, Космической, Выставочной, Блюхера, Римского-Корсакова, Плахотной, Ватутина, Геодезической и Новогодней, а также проспекта Карла Маркса, площади Карла Маркса, жилых комплексов «Ясный Берег», «Венеция», «Аква-Сити», Горского жилмассива и микрорайона «Башня».