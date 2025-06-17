Горячую воду отключат в пяти районах Новосибирска: список улиц

В пяти районах Новосибирска 18 июня начнётся плановое отключение горячей воды из-за гидравлических испытаний. Ограничения коснутся более 40 улиц, сообщает пресс-служба мэрии.
В Дзержинском районе горячую воду отключат на улицах Толбухина, Заслонова, Доватора, Национальной, Трикотажной, Куприна, Есенина, 1-й и 2-й Доватора, Геофизической, Суркова, Гладкова, Левитана, Сурикова, Шишкина, Айвазовского, Малой Айвазовского, Промкирпичной, Васнецова, Волочаевской, Репина, Онежской, Якутской, Волжской, 1-й и 2-й Юргинской, Авиационной, Лучезарной, Ползунова, Бродского, Промышленной, Электрозаводской, Гоголя, Красина, Шекспира, Королева, Индустриальной, Комбинатской, Даурской, Глинки, Планетной, Алейской, Светлой и Николая Островского. Также отключение коснётся переулков 1-го, 2-го, 3-го, 4-го, 5-го, 7-го и 8-го Трикотажного, Волочаевского, Волжского и Комбинатского, Гусинобродского шоссе, проспекта Дзержинского и Электрозаводского проезда.
В Центральном районе отключение затронет улицы Партизанскую, Николая Островского, Крестьянскую, Кольцова, Селезнева, Писарева, Демьяна Бедного, Татарскую, Ольги Жилиной, Семьи Шамшиных, Каменскую, Мичурина, а также пересечение Красного проспекта и улицы Писарева.
В Калининском районе горячую воду отключат на улице Кропоткина (от улицы Ипподромской до улицы Светлой). В Ленинском районе ограничения коснутся улиц 1-й и 2-й Чулымской, Восточного посёлка, Планировочной, Котовского (от микрорайона «Сад Кирова» до улицы Блюхера), Пермитина, Стартовой, Космической, Выставочной, Блюхера, Римского-Корсакова, Плахотной, Ватутина, Геодезической и Новогодней, а также проспекта Карла Маркса, площади Карла Маркса, жилых комплексов «Ясный Берег», «Венеция», «Аква-Сити», Горского жилмассива и микрорайона «Башня».
В Кировском районе отключение произойдёт на улицах Вертковской и Немировича-Данченко (от площади профессора Лыщинского до улицы Ватутина), в жилом комплексе «Панорама» и на территории областной больницы.
Подачу горячей воды планируется восстановить не позднее 1 июля.