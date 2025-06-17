РЭК объяснила дорогие тарифы на «коммуналку» в Омской области

Региональная энергетическая комиссия (РЭК) попыталась подробно объяснить, почему стоимость услуг ЖКХ не стоит на месте и почему в разных регионах России цены могут отличаться.
По словам специалистов, на тариф влияет сразу несколько факторов — от климата до технического состояния сетей. Всего выделено шесть основных причин.
1. Климат и география.
В суровых климатических условиях на отопление уходит больше ресурсов. Это означает — выше затраты, выше и тариф. В южных регионах, где зима мягче, расходы на отопление, соответственно, меньше.
2. Расстояние до источников ресурсов.
Если регион далеко от мест добычи газа, угля или нефти, доставка топлива сильно удорожает процесс. А вот регионы с гидроэлектростанциями могут позволить себе более низкие тарифы.
3. Доходы населения.
В регионах с низким уровнем доходов население не может позволить себе оплачивать высокие тарифы. Государство стремится обеспечить социальную справедливость и регулирует цены таким образом, чтобы они были приемлемыми для жителей каждого региона.
Например, в Омской области установлены льготные тарифы. Разница между льготными и экономически обоснованными тарифами покрывается из регионального бюджета.
4. Местные законы и льготы.
В разных субъектах Федерации свои подходы к регулированию тарифов. В Омской области, например, действует поддержка 40 категорий граждан. Это ветераны, многодетные семьи, инвалиды, участники боевых действий. На декабрь прошлого года число получателей таких мер достигло 254 тысяч человек. Общая сумма помощи — 3,8 млрд рублей.
5. Состояние коммунальных сетей.
Изношенные трубы и оборудование требуют частого ремонта, что приводит к росту тарифов. В Омской области крайне важно обновить инженерные коммуникации, поскольку они сильно изношены. Это поможет уменьшить количество аварий на объектах ЖКХ и обеспечить бесперебойное предоставление качественных услуг.
6. Количество потребителей.
Жители многоквартирных домов часто платят меньше за электричество, горячую воду и отопление, потому что коллективное потребление снижает стоимость содержания сетей и оборудования. Индивидуальное подключение и потребление стоят дороже.
Например, АО «Омскоблводопровод», которое поставляет питьевую воду в 13 районов Омской области, имеет гораздо меньше потребителей, чем АО «ОмскВодоканал», которое поставляет воду в городе Омске. При этом АО «Омскоблводопровод» имеет более протяжённые водопроводные сети.
В Омске сети короткие и проложены плотно, город густонаселён, поэтому объёмы потребления воды высокие. Чем больше объём потребления, тем ниже стоимость услуги. Это объясняет разницу в стоимости услуг водоснабжения в городе и области.