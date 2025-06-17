В Москве врачи спасли младенца, сделав ему операции до и после рождения

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Врачи Детской городской клинической больницы имени Н. Ф. Филатова спасли ребенка с патологией сердца и грыжей диафрагмы, выполнив ему операции до и после рождения, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Врачи Филатовской больницы и Перинатального центра ГКБ № 31 имени академика Савельевой смогли провести высокотехнологичную операцию на сердце ребенка еще до его появления на свет, устранив критическое осложнение и сохранив беременность. После рождения малышке успешно прооперировали диафрагмальную грыжу, которая была также обнаружена в рамках скрининга. Для выполнения этого вмешательства ей требовалось немного подрасти, чтобы операция прошла безопасно. Сейчас здоровая девочка уже дома», — рассказала Ракова.
Заммэра пояснила, что в рамках скрининга врачи выявили у плода грыжу диафрагмы. При этой патологии органы брюшной полости через образовавшееся отверстие перемещаются в полость грудной клетки, что затрудняет их развитие и дальнейшее правильное формирование. Во время обследования врачи выявили еще одно опасное осложнение — в районе перикарда (оболочки, окружающей сердце) начала скапливаться жидкость. Осложнения представляли серьезную угрозу для будущего малыша и могли привести к задержке развития жизненно важных органов.
«Совместно с акушерами-гинекологами перинатального центра ГКБ № 31 имени академика Г. М. Савельевой кардиологи ДГКБ имени Н. Ф. Филатова выполнили высокотехнологичную внутриутробную операцию — через несколько микропроколов с помощью специализированного оборудования они достигли полости перикарда и удалили из нее скопившуюся жидкость. Сразу после операции врачи отметили улучшение состояния ребенка — он стал активнее двигаться. Благодаря проведенному вмешательству угроза развития сердца была предотвращена — это позволило продлить беременность на месяц. В момент рождения девочка весила 2,5 килограмма, легкие, сердце и другие внутренние органы ребенка были полностью сформированы», — пояснила Ракова.
Заммэра уточнила, что сразу после рождения новорожденной была выполнена еще одна сложная высокотехнологичная операция — по удалению диафрагмальной грыжи. Меньше, чем через месяц, здоровая девочка с мамой отправились домой.