В Москве врачи спасли младенца, сделав ему операции до и после рождения

«Совместно с акушерами-гинекологами перинатального центра ГКБ № 31 имени академика Г. М. Савельевой кардиологи ДГКБ имени Н. Ф. Филатова выполнили высокотехнологичную внутриутробную операцию — через несколько микропроколов с помощью специализированного оборудования они достигли полости перикарда и удалили из нее скопившуюся жидкость. Сразу после операции врачи отметили улучшение состояния ребенка — он стал активнее двигаться. Благодаря проведенному вмешательству угроза развития сердца была предотвращена — это позволило продлить беременность на месяц. В момент рождения девочка весила 2,5 килограмма, легкие, сердце и другие внутренние органы ребенка были полностью сформированы», — пояснила Ракова.