Станцию метро «Спортивная» в Новосибирске обещают открыть в сентябре 2025

В Новосибирске власти обещают открыть станцию метро «Спортивная» в сентябре 2025 года. Об этом во время осмотра станции сообщил мэр Максим Кудрявцев, передает корреспондент АиФ-Новосибирск.
Глава города отметил, что строительные работы на станции идут полным ходом. По его словам, в 2019 году на станцию «Спортивная» была изготовлена проектно-сметная документация, которая прошла экспертизу. Однако, к большому сожалению, подрядчик не справился с поставленной задачей. Были серьезные отклонения от производства работы.
«Многие работы были сделаны с нарушением, часть работ пришлось переделывать. И мы заново прошли этот путь. Мы изготовили новую проектную документацию, которая прошла экспертизу в феврале этого года», — сказал Максим Кудрявцев.
В мае этого года был определен подрядчик для завершения строительства станции метро. Как отметил мэр Новосибирска, перед началом работ была проведена инвентаризация.
«Теперь мы четко понимаем, какие работы выполнены в соответствии с нормативной базой, какие надо доделать и какие переделать. Сейчас на объекте работает более 40 специалистов. Все процессы выстроены, мы четко понимаем, как дальше будут развиваться события. Ставим подрядчику задачу полную строительную готовность станции обеспечить 1 сентября, чтобы у нас осталось время для оформления первичных документов, подписания актов выполненных работ, чтобы к началу хоккейного сезона станция приняла первых горожан в рабочем режиме», — заявил Максим Кудрявцев.