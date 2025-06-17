Станцию метро «Спортивная» в Новосибирске обещают открыть в сентябре 2025

«Теперь мы четко понимаем, какие работы выполнены в соответствии с нормативной базой, какие надо доделать и какие переделать. Сейчас на объекте работает более 40 специалистов. Все процессы выстроены, мы четко понимаем, как дальше будут развиваться события. Ставим подрядчику задачу полную строительную готовность станции обеспечить 1 сентября, чтобы у нас осталось время для оформления первичных документов, подписания актов выполненных работ, чтобы к началу хоккейного сезона станция приняла первых горожан в рабочем режиме», — заявил Максим Кудрявцев.