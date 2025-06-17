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В Воронеже не работают терминалы в части автобусных маршрутов

Утром и днем во вторник, 17 июня, воронежцы не смогли расплатиться безналичкой за проезд в некоторых маршрутных автобусах.

В городском управлении транспорта предупредили, что сбои в работе терминального обслуживания произошли в общественном транспорте, которое обслуживает ООО «Информационные сети» (Газпромбанк). В связи с техническими неполадками временно приостановлен прием банковских карт.

В автобусах и троллейбусах транспортных компаний, которые обслуживаются другими операторами, заплатить за проезд «онлайн» возможно. Так, например, работают терминалы в ТС «Воронежпассажиртранса». Это автобусы №№ 6, 8, 9КА, 9КС, 14, 15, 21, 32, 49, 52, 59, 63, 77, 78, 85, 92; и троллейбусы №№ 7, 33, 99.

Когда устранят технические неполадки, пока неизвестно.